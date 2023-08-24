ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР

Кроме того, были ликвидированы два пункта временной дислокации украинских военных.

Такие данные в беседе с ТАСС привёл начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев. Он подчеркнул, что пункты временной дислокации и склады располагались в районе Григоровки и Уманского Донецкой Народной Республики.