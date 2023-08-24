МО РФ сообщило об уничтожении двух пунктов временной дислокации ВСУ в ДНР

"Артиллерией группировки в результате огневого налета уничтожено два пункта временной дислокации, два склада боеприпасов противника в районе Григоровки и Уманского. Также уничтожены пикапы с украинскими диверсантами в Дзержинске, Авдеевке, плавсредство, боевая бронемашина и позиция гранатомета СПГ", - сказал он.