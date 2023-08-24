МО РФ сообщило об уничтожении двух пунктов временной дислокации ВСУ в ДНР
Артиллерией Южной группировки войск в результате огневого налета уничтожены два пункта временной дислокации и два склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Григоровка и Уманское Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"Артиллерией группировки в результате огневого налета уничтожено два пункта временной дислокации, два склада боеприпасов противника в районе Григоровки и Уманского. Также уничтожены пикапы с украинскими диверсантами в Дзержинске, Авдеевке, плавсредство, боевая бронемашина и позиция гранатомета СПГ", - сказал он.
По словам Астафьева, также авиацией Южной группировки войск нанесен удар корректируемыми авиабомбами по складу боеприпасов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.
"Кроме того, силами штурмовой и армейской авиации поражены скопления живой силы и техники подразделений украинской армии в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Богдановка, Андреевка, Майорск, Красногоровка", - добавил он.