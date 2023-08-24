Российские Ми-171А3 получат новую систему безопасности

В России начались поставки уникальной малогабаритной системы наблюдения за воздушной обстановкой (1090 ES, АЗН-В in) с функцией предупреждения столкновений в воздухе (TCAS I) МСНВО-2010 на вертолеты Ми-171А3. Об этом генеральный директор российской компании «Навигатор» Сергей Бабуров сообщил РИА Новости.

Он отметил, что система будет полностью испытана к концу года, но уже сейчас ее поставляют для серийных вертолетов. Бабуров уточнил, что МСНВО-2010 успешно проходит испытания на вертолете Ми-171А3.

«Проверяется взаимодействие между нашим блоком и комплексом бортового оборудования Ми-171А3. По работе нашей аппаратуры вопросов нет, дальше на вертолете будут испытывать другие системы в рамках сертификационных работ», — сказал глава компании.

Ранее в августе первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что для российских вертолетов создадут новый бортовой комплекс обороны, который обеспечит защиту от боеприпасов с комбинированными системами наведения.