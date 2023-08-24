Участники учений ОДКБ совершат перегруппировку в Белоруссию

Участники совместных учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 25 по 29 августа прибудут в Белоруссию. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Объединенного штаба организации Владислава Щегриковича пишет ТАСС.

«В период с 25 по 29 августа участники совместных и специальных учений ОДКБ «Взаимодействие-2023», «Поиск-2023», «Эшелон-2023» и «Барьер-2023» совершат перегруппировку в Республику Беларусь. Контингенты войск ОДКБ направляются из государств - членов организации в район проведения учений в соответствии с планом», - пояснил он.

В Минобороны Белоруссии отметили, что учения «Боевое братство-2023» пройдут с 1 по 6 сентября. Для их проведения будут задействованы полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей.

При этом, по данным военного ведомства, учение с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2023» пройдут на территории республики впервые.