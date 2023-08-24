Военный хирург рассказал о последствиях применения ВСУ кассетных боеприпасов

В июле США объявили о поставках Киеву кассетных боеприпасов. При этом такой вид вооружений запрещен международной конвенцией. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По оценкам американских военных, от 5 до 14% таких снарядов могут вовсе не разорваться. В таком случае они превращаются в мины, которые представляют огромную опасность для мирного населения даже после того, как конфликт завершен.