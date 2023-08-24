Военный хирург рассказал о последствиях применения ВСУ кассетных боеприпасов
Сильнее всего применение Вооруженными силами Украины кассетных боеприпасов влияет на мирное население. Об этом рассказал начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона российской 58-й общевойсковой армии Валентин, пишет РИА Новости.
В июле США объявили о поставках Киеву кассетных боеприпасов. При этом такой вид вооружений запрещен международной конвенцией. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По оценкам американских военных, от 5 до 14% таких снарядов могут вовсе не разорваться. В таком случае они превращаются в мины, которые представляют огромную опасность для мирного населения даже после того, как конфликт завершен.
По словам начальника хирургического отделения отдельного медицинского батальона российской 58-й общевойсковой армии, сейчас кассетные боеприпасы поражают гражданское население.
«Наравне с военнослужащими приезжают и местное население. Которому мы оказываем, естественно, помощь. И причем гражданское население страдает гораздо сильнее ввиду того, что у них нет средств индивидуальной бронезащиты», - пояснил врач, работающий на передовой.
По его словам, от американской РСЗО HIMARS можно было успеть укрыться, а кассетные боеприпасы поражают всю площадь.
«Снаряды взрываются спереди, сбоку, сзади раненого, и получается массированное ранение. Ноги, таз, живот, грудь – и, соответственно, сразу в несколько полостей проникает, в связи с чем состояние пациентов крайне тяжелое», - констатировал он.
Ранее лидеры правых сил во Франции осудили использование украинскими войсками кассетных боеприпасов, которые поставляются США. По мнению политиков, такой шаг имеет долгосрочные последствия для мирного населения и усугубит ситуацию с кровопролитием.