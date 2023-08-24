В Белоруссии пройдут совместные учения стран ОДКБ

В Белоруссии пройдет совместное оперативно-стратегическое учение стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство-2023». Проведение тренировок с 1 по 6 сентября анонсировало белорусское Минобороны в своем Telegram-канале.

«В общем замысле учения "Боевое братство-2023" спланированы совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ», — заявили в ведомстве.

Речь идет о совместном учении с Коллективными силами оперативного реагирования организации «Взаимодействие-2023», в рамках которых планируется отработка задач по применению сил и средств ОДКБ для урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе.

Кроме того, состоятся специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск ОДКБ «Эшелон-2023», совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2023». Уточняется, что в ходе тренировок задействуют полигоны и участки территорий Брестской, Гродненской и Минской областей. Принимающие участие контингенты будут перебазироваться в Белоруссию 25 августа.