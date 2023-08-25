В ЛНР заявили о потерях ВСУ под Красным Лиманом

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что штурмовая группа ВС Украины были поражены противопехотными минами на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«В районе Серебрянского лесничества группа украинских боевиков численностью до взвода, используя рельеф местности, попыталась сократить межпозиционное пространство и приблизиться к нашим передовым наблюдательным постам. Не дойдя порядка 100 метров, украинские военнослужащие зашли в зону поражения противопехотных мин направленного поражения МОН-100», — сказал Марочко.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что потери Вооруженных сил Украины на Купянском направлении сравнимы с потерями при битве за Артемовск. Он отметил, что разрыв между потерями под Артемовском и потерями на Купянском направлении сокращается.