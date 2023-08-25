$94.40-0.04102.47+0.23

В ЛНР заявили о поражении штурмовиков ВСУ минами под Красным Лиманом

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что штурмовая группа ВС Украины были поражены противопехотными минами на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЛНР заявили о потерях ВСУ под Красным Лиманом
© РИА Новости

«В районе Серебрянского лесничества группа украинских боевиков численностью до взвода, используя рельеф местности, попыталась сократить межпозиционное пространство и приблизиться к нашим передовым наблюдательным постам. Не дойдя порядка 100 метров, украинские военнослужащие зашли в зону поражения противопехотных мин направленного поражения МОН-100», — сказал Марочко.

По его словам, ВС РФ привели мины в действие через дистанционное управление.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что потери Вооруженных сил Украины на Купянском направлении сравнимы с потерями при битве за Артемовск. Он отметил, что разрыв между потерями под Артемовском и потерями на Купянском направлении сокращается.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости