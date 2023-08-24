Пограничники РФ посадили разведывательный дрон ВСУ в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российские пограничники при помощи антидронового ружья посадили разведывательный коптер Вооружённых сил Украины в Рыльском районе.

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Об этом губернатор написал в Telegram.

«Благодарю пограничников и бойцов Минобороны за защиту рубежей Родины», — добавил Старовойт.