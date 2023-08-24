Мобилизация: последние новости на сегодня 24 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 24 августа 2023, в материале «Рамблера».

«ВСУ пошли ва-банк»: Полковник Калмыков предрек разгром контрнаступления Украины

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На Украине не осталось в запасе подготовленных военных, сообщает НСН со ссылкой на эксперта бюро политического анализа, полковника запаса Павла Калмыкова.

По его словам, последние четыре резервные бригады были брошены на Запорожское направление. Они были подготовлены в Прибалтике, Польше, ФРГ, Британии и оснащены иностранным вооружением.

Больше таких подготовленных военных в запасе у Киева нет. В стране есть обычные мобилизованные, у которых нет ни мотивации, ни желания воевать, указал эксперт.

Боец СВО из Новосибирской области по-особенному поздравил сына с днем рождения

Участник специальной военной операции из отдаленного села в Новосибирской области подарил ребенку оригинальный праздник, сообщает vn.ru.

Житель села Малокрасноярка Павел Митякин выполняет боевые задачи на фронте. Попасть на день рождения сына он не смог, однако придумал способ поздравить ребенка с девятилетием. Для этого боец созвонился с соседним Венгеровским районом и нанял аниматора, чтобы он приехал, и поздравил мальчика.

Приезд аниматора стал сюрпризом для семьи, а также для соседских детей, которые танцевали и фотографировались с Зайчиком. Отец посмотрел мероприятие по телефону онлайн.

Спасатели помогли семье бойца СВО из Тазовского переехать в Новый Уренгой

Спасатели в Новом Уренгое с «Молодежным ресурсным центром» оказывают поддержку родным участников специальной военной операции, сообщает «Московский комсомолец».

Недавно к ним обратилась семья мобилизованного из Тазовского — им нужно было переехать в новую квартиру в Новом Уренгое. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО, спасатели оказывают помощь людям не только при выполнении своих профессиональных обязанностей. В свободное от службы время они готовы помочь семьям мобилизованных, которые как никогда нуждаются в поддержке.