В Британии указали на вскрывшийся раскол между Украиной и США

Он указал, что действия ВСУ, в отличие от российских войск, оказались провальными. Аналитик обратил внимание, что теперь между странами начинается «игра в перекладывание вины» за провальное контрнаступление. Так, в Вашингтоне считают, что Киев давал чрезмерно оптимистичные обещания касательно боевых действий и не следовал «правильной» стратегии, Украина же обвиняет партнера в недопоставках вооружений.