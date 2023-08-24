США увидели угрозу в попытках КНДР запустить спутник

Американские власти усматривают угрозу в попытках Пхеньяна запустить разведывательный спутник, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента Соединенных Штатов

По его словам, Вашингтон призывает Северную Корею отказаться от таких «угрожающих» действий. Вместо этого КНДР необходимо заняться серьезной и устойчивой дипломатией. Как отмечает внешнеполитическое ведомство, запуск космического аппарата нарушает резолюции ООН, поскольку для его вывода на орбиту используются технологии баллистических ракет.

В Госдепе указали, что США призывают КНДР к диалогу.