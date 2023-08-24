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США увидели угрозу в попытках КНДР запустить спутник

Американские власти усматривают угрозу в попытках Пхеньяна запустить разведывательный спутник, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента Соединенных Штатов

США увидели угрозу в попытках КНДР запустить спутник
© РИА Новости

По его словам, Вашингтон призывает Северную Корею отказаться от таких «угрожающих» действий. Вместо этого КНДР необходимо заняться серьезной и устойчивой дипломатией. Как отмечает внешнеполитическое ведомство, запуск космического аппарата нарушает резолюции ООН, поскольку для его вывода на орбиту используются технологии баллистических ракет.

В Госдепе указали, что США призывают КНДР к диалогу.

Пхеньян заявил о провале второй попытки запуска разведывательного спутника. При этом третья попытка состоится в октябре. Япония заявила КНДР протест в связи с пуском. Фрагменты северокорейской ракеты упали в Желтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана.

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