Обстрел кассетными снарядами вызвал пожар в Киевском районе Донецка

Уточняется, что до этого по этому же кварталу велся обстрел с использованием осколочных снарядов. В результате обстрела пострадало здание больницы, а также автомобили. До этого в Донецке произошел пожар в здании университета после обстрела ВСУ. Горит здание факультета экономики и торговли, на место выехали сотрудники МЧС.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. "Газета.Ru" следит за хроникой событий. Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.