В Китае раскрыли причины неудачного контрнаступления ВСУ

Украинское контрнаступление провалилось из-за крепкой линии обороны российских войск. Такое предположение высказал китайский военный эксперт Го Сюань в беседе с РИА Новости.
По его словам, изначально Киев планировал полномасштабное наступление, в частности, пытаясь найти места для прорыва, чтобы впоследствии использовать их как основу для разрыва линии обороны. Однако, как отметил эксперт, линия обороны российских сил оказалась слишком крепкой.
«В итоге план украинской армии найти место для прорыва в наступлении по всему фронту провалился», — заявил он.
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