В Китае раскрыли причины неудачного контрнаступления ВСУ

По его словам, изначально Киев планировал полномасштабное наступление, в частности, пытаясь найти места для прорыва, чтобы впоследствии использовать их как основу для разрыва линии обороны. Однако, как отметил эксперт, линия обороны российских сил оказалась слишком крепкой.