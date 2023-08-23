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Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО сбили над Брянской областью два беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
© РИА Новости

«Сегодня около 22.00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в тексте.

В Минобороны РФ отметили, что БПЛА были уничтожены средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что ВСУ осуществили атаку с помощью дронов на город Энергодар в Запорожской области.

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