Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО сбили над Брянской областью два беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня около 22.00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в тексте.

В Минобороны РФ отметили, что БПЛА были уничтожены средствами ПВО.