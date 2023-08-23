Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана

Ракета, выпущенная военными Северной Кореи, перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу японского правительства.

В пресс-службе отметили, что инцидент произошел в 4.00 24 августа (22.00 23 августа мск).

В правительстве уточнили, что баллистическая ракета, о запуске которой предупредило Минобороны Японии, пролетела над территорией страны в сторону Тихого океана.

Власти рекомендовали в дальнейшем при обнаружении неизвестных предметов немедленно сообщить в полицию или экстренные службы.

По данным агентства, Япония по факту запуска ракеты выразила протест руководству КНДР.