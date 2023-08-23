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Япония сообщила о возможном запуске баллистической ракеты КНДР

Министерство обороны Японии заявило, что со стороны Северной Кореи могла быть запущена баллистическая ракета. Об этом сообщает РИА «Новости».

Япония сообщила о запуске баллистической ракеты КНДР
© globallookpress.com

В связи с этим на юге Японии была объявлена воздушная тревога.

«Со стороны Северной Кореи был проведен пуск, возможно, баллистической ракеты. Будем извещать по мере поступления информации», – сообщили в японском военном ведомстве.

Отмечается, что на сотовые телефоны жителей южной части страны было отправлено предупреждение о возможном запуске. В префектуре Окинава объявлена воздушная тревога. Жителям советуют укрыться в зданиях или подвалах.

Ранее в КНДР заявили, что собираются запустить новый спутник в период с 24 по 31 августа.

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