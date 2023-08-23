Япония сообщила о запуске баллистической ракеты КНДР

Министерство обороны Японии заявило, что со стороны Северной Кореи могла быть запущена баллистическая ракета. Об этом сообщает РИА «Новости».

В связи с этим на юге Японии была объявлена воздушная тревога.

«Со стороны Северной Кореи был проведен пуск, возможно, баллистической ракеты. Будем извещать по мере поступления информации», – сообщили в японском военном ведомстве.

Отмечается, что на сотовые телефоны жителей южной части страны было отправлено предупреждение о возможном запуске. В префектуре Окинава объявлена воздушная тревога. Жителям советуют укрыться в зданиях или подвалах.