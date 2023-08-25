Пара F-35 опасно сблизилась с Су-35 ВКС РФ в небе над САР

Пара истребителей F-35 Lightning II международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, допустила опасное сближение с российским Су-35 в небе над Сирией утром в пятницу. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"25 августа с 09:32 в районе Эт-Танф на высоте около 6 500 метров пара истребителей F-35 коалиции допустила опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии", - сказал Кулить.

По его словам, российский летчик продемонстрировал профессионализм и своевременно принял необходимые меры во избежание столкновения.