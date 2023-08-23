ВКС России нанесли удары по пунктам управления «Джабхат ан-Нусры» в Сирии

«22 августа ударами ВКС России по пунктам управления террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в населённом пункте Батента (9 км северо-западнее города Идлиб) ликвидировано до 25 боевиков, причастных к организации и проведению атак на позиции сирийских правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры», — сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.