Путин на мероприятиях в честь 80-летия победы в Курской битве. Главное
Президент России Владимир Путин на торжественном вечере, проходящем в поселке Понери Курской области, сделал ряд заявлений. «Рамблер» собрал основные.
«Сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину победы на Курской дуге, Курской битвы. Сердечно поздравляю с этим событием всех граждан России и, конечно, в первую очередь наших дорогих ветеранов», - уточнил президент.
Значение победы на Курской дуге
Глава государства напомнил, что солдаты и командиры Красной армии уничтожили, испепелили ударную мощь нацистов, не представили Адольфу Гитлеру возможность взять реванш за Сталинград.
Ключевые качества бойцов спецоперации
Глава государства отметил, что в ходе спецоперации вся тяжесть боев, как и в годы Великой Отечественной войны, лежит на солдатах, сержантах, взводных, ротных, на танкистах, стрелках, саперах, артиллеристах, летчиках.
По его словам, все российские военные сражаются смело и решительно, их объединяют верность воинской присяге и преданность Родине.
Награждение участников спецоперации
Президент отметил, что на легендарной курской земле награды получат военнослужащие, «которые достойны славы героев Курской дуги, тех, кто сражался с нацистами летом 1943 года».
Напомним, что Курская битва является считается одним из крупнейших сражений Второй мировой войны. Она началась 5 июля 1943 года и длилась 50 дней и ночей. С обеих сторон в ней участвовали 4 миллиона человек. Победа советских войск под Курском ознаменовала завершение коренного перелома в войне.