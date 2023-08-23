Путин на мероприятиях в честь 80-летия победы в Курской битве. Главное

Президент России Владимир Путин на торжественном вечере, проходящем в поселке Понери Курской области, сделал ряд заявлений. «Рамблер» собрал основные.

«Сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину победы на Курской дуге, Курской битвы. Сердечно поздравляю с этим событием всех граждан России и, конечно, в первую очередь наших дорогих ветеранов», - уточнил президент.

Значение победы на Курской дуге

Глава государства напомнил, что солдаты и командиры Красной армии уничтожили, испепелили ударную мощь нацистов, не представили Адольфу Гитлеру возможность взять реванш за Сталинград.

Ключевые качества бойцов спецоперации

Глава государства отметил, что в ходе спецоперации вся тяжесть боев, как и в годы Великой Отечественной войны, лежит на солдатах, сержантах, взводных, ротных, на танкистах, стрелках, саперах, артиллеристах, летчиках.

По его словам, все российские военные сражаются смело и решительно, их объединяют верность воинской присяге и преданность Родине.

Награждение участников спецоперации

Президент отметил, что на легендарной курской земле награды получат военнослужащие, «которые достойны славы героев Курской дуги, тех, кто сражался с нацистами летом 1943 года».