Путин вручил звезды «Героев России» экипажу танка «Алеша»
Президент России Владимир Путин вручил звезды «Героев России» экипажу танка «Алеша». В день 80-летнего юбилея Курской битвы глава государства лично прибыл на торжественные мероприятия в Курск и вручил награды героям специальной военной операции, в том числе наиболее отличившимся военнослужащим 127-ой мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии.
Экипаж танка «Алеша» разгромил колонну вооруженных формирований украинских националистов в Запорожской области - бойцы уничтожили восемь единиц бронетехники противника в одном бою. После уничтожения последней машины военнослужащие еще 40 минут прикрывали мотострелков, которые разворачивались в боевые порядки.
Российский лидер отметил, что герои спецоперации достойны славы участников Курской битвы, подчеркнув, что все бойцы, выполняющие боевые задачи в зоне проведения СВО, сражаются смело и решительно.
«Преданность Родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции», - заявил Путин.
Перед церемонией награждения президент выступил на сцене по случаю 80-й годовщины победы в Курской битве. Глава государства отметил, что значение триумфа в сражении на Курской дуге невозможно переоценить.