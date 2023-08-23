Рогов: украинские военные атаковали беспилотниками Энергодар

ВСУ осуществили атаку с помощью дронов на город Энергодар в Запорожской области, рассказал в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.

Политик отметил, что инцидент произошел в 19:00 мск.

По его словам, беспилотники попали в автомобиль, припаркованный в районе коммунального предприятия «Тепловодоканал». Рогов уточнил, что КП «питает водой весь город».

Сотрудники экстренных служб, заметил глава движения, потушили возникший пожар. Пострадавших нет, добавил он.