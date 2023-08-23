Рогов: украинские военные атаковали беспилотниками Энергодар
ВСУ осуществили атаку с помощью дронов на город Энергодар в Запорожской области, рассказал в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
Политик отметил, что инцидент произошел в 19:00 мск.
По его словам, беспилотники попали в автомобиль, припаркованный в районе коммунального предприятия «Тепловодоканал». Рогов уточнил, что КП «питает водой весь город».
Сотрудники экстренных служб, заметил глава движения, потушили возникший пожар. Пострадавших нет, добавил он.
Ранее Рогов сообщил, что в ночь на 23 августа средства ПВО сбили в столичном регионе три беспилотника.
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