ВС РФ уничтожили катера ВСУ при десантировании на острова Днепра

"За прошедшие сутки военнослужащими артиллерийских подразделений группировки "Днепр" выявлены и уничтожены пять быстроходных лодок и катеров противника, а также до 20 военнослужащих ВСУ, готовившихся к переброске с правого берега Днепра на острова", - сказал Кодрян в видео, распространенном в Telegram-канале Минобороны.