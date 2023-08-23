Турецкий дрон ударил по машине журналисток в Сирии

На северо-востоке Сирии турецкий дрон ударил по машине, в которой были журналистки с женского телеканала JinTV. Об этом сообщает Sky News Arabia (SNA).

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В результате удара беспилотника водитель получил несовместимые с жизнью травмы, две журналистки получили ранения, позднее они были госпитализированы.

Телеканал JinTV позиционирует себя как «женский телеканал для женщин», его штаб-квартира находится в Нидерландах, а в числе его сотрудников преимущественно женщины из Курдистана, Турции, Сирии, Ирака. Сам инцидент произошел 22 августа, но информации о состоянии раненых сотрудников СМИ не приводится.