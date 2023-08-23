Литва отправит Украине системы NASAMS

Пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседа сообщила, что Вильнюс отправит Украине военную помощь размером в 200 миллионов евро, а также системы ПВО NASAMS.

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Отмечается, что такое намерение Науседа озвучил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«По словам главы государства, Литва утвердила многолетний план поддержки Украины, размер которой составит около 200 миллионов евро. Ожидается, что уже в сентябре на Украину прибудет военное оборудование – системы NASAMS», – сказано в сообщении.

Кроме того, на этой встрече Науседа также поднял вопрос евроинтеграции Украины. По его словам, для старта переговоров о членстве Украины в Евросоюзе «необходим еще больший прорыв в осуществлении рекомендаций Еврокомиссии».