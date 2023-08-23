МиГ-29 перехватил норвежский самолет у границы РФ над Баренцевым морем

В Минобороны РФ сообщили, что российский истребитель МиГ-29 перехватил норвежский самолёт Р-8А, который приближался к границе России в небе над Баренцевым морем. Об этом пишет РИА «Новости».

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе воздушная цель», – сказано в сообщении российского военного ведомства.

Там также отметили, что воздушная цель была опознана как воздушное судно базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. Когда к нему приблизился российский истребитель, Р-8А совершил разворот. Таким образом, нарушения государственной границы России не произошло.

В Минобороны подчеркнули, что действия МиГ-29 строго соответствовали международными правилами использования воздушного пространства – самолёт не пересекал воздушные трассы, а также не совершал опасного сближения с норвежским воздушным судном.

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