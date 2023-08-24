МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения патрульного самолета «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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По данным ведомства, российская сторона обнаружила над акваторией Баренцева моря приближающуюся к государственной границе воздушную цель. В связи с этим в воздух подняли истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Экипаж выявил, что к госгранице приблизился самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.

— При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено, — говорится в сообщении.

Накануне был похожий случай: навстречу иностранному самолету вылетел истребитель МиГ-29. После сближения Р-8А «Посейдон» изменил направление полета и удалился от государственной границы России.