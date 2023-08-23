МиГ-29 перехватил норвежский самолёт у границы РФ над Баренцевым морем

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный военный самолёт выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.