МиГ-29 перехватил норвежский самолёт у границы РФ над Баренцевым морем

МО: МиГ-29 перехватил норвежский самолёт у границы России над Баренцевым морем
Истребитель МиГ-29 перехватил приближавшийся к границе России норвежский самолёт над Баренцевым морем.
Об этом сообщили в Минобороны.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный военный самолёт выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Нарушения госграницы не было допущено.
Ранее стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полёты над Арктикой.