В Грузии начались учения НАТО

В Грузии стартовали многонациональные учения Agile Spirit — 2023 («Проворный дух — 2023»), маневры начались с воздушно-десантного компонента. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе минобороны республики.

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Отмечается, что военнослужащие 173-й десантной бригады Европейского командования США высадились на аэродроме Вазиани.

«Грузия уже в 11-й раз принимает учения «Проворный дух — 2023». Первый показательный компонент учений состоялся на территории военного аэродрома Вазиани», — цитирует ТАСС сообщение.

К задействованным в учениях военным (более трех тысяч человек из 21 государства) обратились глава сил обороны Грузии Георгий Матиашвили и замминистра обороны Григол Гиоргадзе.