Американская техника на Украине стала легкой мишенью для России

Западная техника на Украине стала простой мишенью для России . Об этом говорится в материале The Wall Street Journal (WSJ).

«Войска бросают американскую технику, так как она оказалась легкой мишенью для российской артиллерии», — сказано в публикации.

В материале также говорится, что при попытке украинского контрнаступления в июне западная военная техника была неспособна передвигаться из-за постоянного обстрела со стороны российских вертолетов, а также противотанковых ракет и артиллерии.