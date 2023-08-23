В России предложили усилить оборону Черного моря из-за самолетов-разведчиков

«[Они] разыскивают слабые звенья в нашей системе противовоздушной защиты, других способах охраны российского водного, сухопутного и воздушного пространства с тем, чтобы как минимум нанести отдельные чувствительные удары с серьезными экономическими и политическими последствиями. Например, разрушение объектов инфраструктуры, таких как Крымский мост, разрушение крупных предприятий, других важных инженерных сооружений будет рассматриваться не только как нанесение ущерба и снижение возможностей России в определенном регионе, но и вызывает надежды на то, что внутри Российской Федерации эти эпизоды будут негативно восприняты населением, которое в подобной ситуации будет полагать, что российское государство не обеспечивает их должной защиты и безопасности», — считает парламентарий.