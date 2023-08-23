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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении

За последние сутки ВСУ потеряли на Запорожском направлении до 80 военнослужащих. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны РФ.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении
© stock.adobe.com

Также украинские военные лишились четырех автомобилей, польской самоходной артиллерийской установки Krab и немецкой Panzerhaubitze 2000, орудия Д-30, трех американских гаубиц М119 и американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

В Минобороны заявили, что ВСУ провели безуспешные попытки атак в районе села Работино. Российские силы отразили четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ.

В середине июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тысяч военных и более трех тысяч единиц различных вооружений, включая 17 немецких танков Leopard и 12 американских БМП Bradley.

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