В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении

За последние сутки ВСУ потеряли на Запорожском направлении до 80 военнослужащих. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны РФ.

Также украинские военные лишились четырех автомобилей, польской самоходной артиллерийской установки Krab и немецкой Panzerhaubitze 2000, орудия Д-30, трех американских гаубиц М119 и американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

В Минобороны заявили, что ВСУ провели безуспешные попытки атак в районе села Работино. Российские силы отразили четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ.