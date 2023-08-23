На Украине сообщили о разработке аналога российского беспилотника

На Украине разработали аналог российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Ланцет». Об этом вице-премьер-министр республики Михаил Федоров сообщил в интервью украинскому журналисту Сергею Пейчеву.

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По его словам, в стране есть производители, которые уже сделали беспилотник и занимаются масштабированием его производства совместно с властями.

«У нас есть четкое понимание того, когда и сколько у нас будет собственных дронов по типу "Ланцетов"», — добавил Федоров.