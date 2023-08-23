На Украине сообщили о разработке аналога российского беспилотника

На Украине разработали аналог российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Ланцет». Об этом вице-премьер-министр республики Михаил Федоров сообщил в интервью украинскому журналисту Сергею Пейчеву.
По его словам, в стране есть производители, которые уже сделали беспилотник и занимаются масштабированием его производства совместно с властями.
«У нас есть четкое понимание того, когда и сколько у нас будет собственных дронов по типу "Ланцетов"», — добавил Федоров.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время встречи с президентом республики Владимиром Зеленским посетовали на то, что российские беспилотники «Ланцет» и «Орлан» создают проблемы для ВСУ. Как заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, подобные факты говорят об угрозе, которую руководство страны «не имеет права игнорировать».