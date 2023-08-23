Украина предложила Финляндии совместно производить БТР

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве сообщил, что Украина хотела бы наладить с Финляндией совместное производство бронетранспортеров (БТР), передает ТАСС.

© Газета.Ru

Украинский лидер заявил, что Киев заинтересован в финских бронетранспортерах.

«Мы хотели бы производить их вместе на Украине», — сказал он, напомнив, что Киев заключил уже меморандум о производстве шведских боевых машин пехоты (БМП) CV-90.

Зеленский не уточнил, какие именно БТР Киев хотел бы производить совместно с Хельсинки.

В ответ на это Орпо заявил, что в Финляндии «есть высокотехнологичные компании», которые могут заняться вопросами сотрудничества с Украиной.