Минобороны Швейцарии озвучило позицию о вступлении в НАТО

Швейцария сохраняет приверженность политике нейтралитета и не планирует вступать в Североатлантический альянс, однако намерена укреплять связи в области безопасности. Об этом заявила пресс-служба Минобороны Швейцарии, пишет РИА Новости.

Таким образом в швейцарском военном ведомстве отреагировали на заявление МИД России о том, что присоединение Швейцарии к одиннадцатому пакету антироссийских санкций подтвердило очевидный факт отхода ее от принципа нейтралитета и «дрейфования в сторону НАТО».

«Нет, о членстве в НАТО речи не идет, Швейцария по-прежнему привержена своему принципу нейтралитета», - заверили в Минобороны Швейцарии.

При этом ранее командующий швейцарской армией Томас Зюссли отмечал, что страна будет укреплять свое сотрудничество с НАТО. Однако в Минобороны не видят в этом противоречие политике нейтралитета.

«Речь не идет об «отмене политики швейцарского нейтралитета». Федеральный совет хочет при соблюдении нейтралитета более систематически, чем до сих пор, ориентировать политику Швейцарии в области безопасности и обороны на международное сотрудничество», - прокомментировали ситуацию в военном ведомстве страны.

Напомним, что в июне Национальный совет (нижняя палата парламента) Швейцарии отклонил поправки, разрешающие реэкспорт вооружений на Украину. С инициативой разрешить реэкспорт выступила Комиссия по политике безопасности. Поправки были отклонены 98 голосами против 75 при двух воздержавшихся.