У берегов Финляндии заметили российскую подводную лодку
Жители Финляндии заметили российскую подводную лодку у берегов города Ханко. Как сообщает РИА Новости, первой о ней заявила финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на очевидцев.
Подводная лодка якобы плыла в надводном положении и привлекла внимание пассажиров судна. Командир Ансси Мункки из Университета национальной обороны распознал судно.
«Это российская подводная лодка класса "Кило", выпускаемая с 1980-х годов», — заявил он.
Отметим, что «Кило» — это собирательное обозначение, принятое НАТО для двух проектов российских подводных лодок проекта 877 «Палтус» и проекта 636 «Варшавянка». При этом Мункки не нашел ничего необычного в нахождении подводной лодки в Финском заливе — они двигаются в одном фарватере с паромами и кораблями. Небольшая глубина в этом месте требует идти в надводном положении, чтобы обозначить себя другим экипажам.