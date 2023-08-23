У берегов Финляндии заметили российскую подводную лодку

Отметим, что «Кило» — это собирательное обозначение, принятое НАТО для двух проектов российских подводных лодок проекта 877 «Палтус» и проекта 636 «Варшавянка». При этом Мункки не нашел ничего необычного в нахождении подводной лодки в Финском заливе — они двигаются в одном фарватере с паромами и кораблями. Небольшая глубина в этом месте требует идти в надводном положении, чтобы обозначить себя другим экипажам.