Над Черным морем заметили рекордное количество самолетов-разведчиков

Над Черным морем и Румынией заметили рекордное количество самолетов-разведчиков. Об этом со ссылкой на румынское издание Adevarul пишет РИА Новости.

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Издание отметило, что большое количество самолетов и дронов с разведывательными целями летают над Черным морем и Румынией уже давно, но 22 августа их было рекордно много. Прежде всего названы два Boeing E-3 Sentry раннего предупреждения и управления, а также самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker.