Стало известно о ликвидации 10 диверсантов ВСУ в ЛНР

Отряд Барс-16 «Кубань» ликвидировал в Луганской народной республике (ЛНР) диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые планировали совершить теракты в канун выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как рассказал собеседник агентства, правоохранители получили информацию о том, что ВСУ забросит ДРГ для перехода линии боевого соприкосновения (ЛБС) в районе населенного пункта Спорное. Данный участок местности находится в зоне ответственности подразделения Барс-16 «Кубань».

«Информация была передана подразделению, которое не дало противнику пересечь ЛБС и уничтожило их огнем стрелкового оружия и артиллерии», — сказал источник.

Как рассказал командир спецгруппы с позывным Шатун, всего было уничтожено около 10 военнослужащих ВСУ. Со стороны отряда спецназначения потерь нет. По его словам, сперва противника вынудили укрыться в опорном пункте, а после «отработали» по нему термобарическими боеприпасами.