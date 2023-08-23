Forbes: предложенные ВСУ болгарские БТР-60 не продержатся на передовой

Отправка сотни модернизированных болгарских БТР-60 не поможет ВСУ, пишет Forbes . Тот факт, что Украина согласилась поставить на вооружение устаревшие бронетранспортеры, говорит о ненасытном аппетите ВСУ, несущих большие потери, считает издание.

Между тем бронирование предложенных Болгарией БТР уже не отвечает современным требованиям и способно защитить экипаж и десант только от огня легкого стрелкового оружия.

"БТР-60 лучше, если альтернативой является пикап. Но он ничем не лучше современных бронеавтомобилей или гусеничных БМП", - отмечает Forbes.

Поэтому, делает вывод издание, передача этой техники вряд ли поможет Украине, так как на передовой БТР-60 долго не продержатся, а значит использовать их можно будет только для сопровождения автоколонн в тылу.