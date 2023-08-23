Названо имя нового командующего ВКС России

Временно исполнять обязанности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России будет начальник Главного штаба войск генерал-полковник Виктор Афзалов, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Известно, что Афзалов уже исполняет обязанности главкома ВКС, предыдущий командующий освобожден от должности.

В прошлом году генерал-полковник уже становился врио главнокомандующего. Виктор Афзалов окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, Военный университет ПВО, до 2018 года возглавлял армию ВВС и ПВО Восточного военного округа.