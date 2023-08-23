Спецоперация на Украине 23 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 23 августа 2023 года.

ВС России успешно отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины предприняли две попытки наступления на Краснолиманском направлении, но российские солдаты смогли отразить их. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает Газета.ru.

«На Краснолиманском направлении <…> отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ», — указал он.

Конашенков рассказал, что в боях были задействованы подразделения группировки войск «Центр», армейская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.

В ЛНР назвали потери ВСУ за неделю

Вооруженные силы Украины за неделю потеряли около сотни солдат убитыми и ранеными при попытках прорваться на участках фронта в Луганской народной республике (ЛНР). Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале, передает Lenta.ru.

Он указал, что украинские солдаты пытались прорвать оборону на участках Берестовое- Переездное, Новодружеск-Григоровка и Волчеяровка-Ивано-Дарьевка. Российские бойцы смогли поразить порядка 100 человек противника, более 10 единиц украинской артиллерии и минометов, 7 боевых бронированных машин и 10 единиц автомобильной техники.

Пасечник при этом отметил, что войска Украины снизили попытки захватить территорию ЛНР.

ВС России нанесли удар по району сосредоточения батальона ВСУ у Молочарки

Артиллерийские соединения группировки войск «Юг» ударили по району сосредоточения 3-го батальона Вооруженных сил Украины в районе Молочарки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РФ.