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ВС России за сутки уничтожили восемь опорных пунктов украинской армии

Группировка «Восток» за сутки уничтожила восемь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, пишет РИА Новости.

ВС России за сутки уничтожили восемь опорных пунктов украинской армии
©  РИА Новости

По его словам, российские военные пресекли эвакуацию подбитой техники украинской армии, а также уничтожили три пункта временной дислокации. «Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного», — указал Чехов.

Он добавил, что артиллерия Вооруженных сил (ВС) России атаковала пункт ВСУ северо-восточнее Никольского и пикапы с живой силой в районах совхоза «Октябрь» и Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения смогли занять еще три опорных пункта ВСУ.

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