В украинском порту Измаил прогремели взрывы

В порту города Измаил Одесской области звучат взрывы, воздушная тревога объявлена в регионе. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Как говорится в публикации, атака на Измаил и портовую инфраструктуру продолжается. Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в этой области.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлена воздушная тревога.

Агентство напоминает, что армия России с 10 октября наносит ракетные удары по объектам оборонной промышленности, энергетики, военного управления и связи Украины. Это стало ответом на взрыв на Крымском мосту, в котором власти РФ позже обвинили Киев.