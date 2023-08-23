В украинском порту Измаил прогремели взрывы
В порту города Измаил Одесской области звучат взрывы, воздушная тревога объявлена в регионе. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.
Как говорится в публикации, атака на Измаил и портовую инфраструктуру продолжается. Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в этой области.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлена воздушная тревога.
Агентство напоминает, что армия России с 10 октября наносит ракетные удары по объектам оборонной промышленности, энергетики, военного управления и связи Украины. Это стало ответом на взрыв на Крымском мосту, в котором власти РФ позже обвинили Киев.
Российская сторона при этом неоднократно подчеркивала, что ракетные удары не наносятся по объектам гражданской инфраструктуры Украины.