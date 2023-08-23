Парламент ЭКОВАС подтвердил позицию в пользу мирного урегулирования в Нигере

Парламент ЭКОВАС изложил свою позицию на встрече с председателем комиссии сообщества Омаром Туреем в столице Нигерии городе Абуджа. Как отмечает агентство, Омар Турей находился в составе делегации, которая на прошлой неделе посетила Нигер для встречи с лидерами мятежников и поиска путей политического решения кризиса. 22 августа сообщалось, что бывший президент Нигерии Абдулсалами Абубакар, который возглавил миссию ЭКОВАС, провел встречу с руководством мятежников в Нигере. Абубакар назвал встречу "очень плодотворной" и выразил надежду, что кризис в стране может быть разрешен дипломатическим путем.