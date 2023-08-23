ТАСС: система ПВО сбила БПЛА в Московской области, второй беспилотник попал в строящееся здание
В Можайском районе Московской области система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат, еще один попал в строящееся здание Москва-Сити. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.
Жители Москвы при этом сообщают в экстренные службы о взрывах в различных районах города.
«В частности, поступили сообщения о хлопках в районе Москва-Сити, Воротынской, Ангарской улиц, а также в Химках и столичном районе Митино», — рассказал источник.
В экстренных службах также отметили, что строящееся здание в Москва-Сити получило незначительные повреждения.
В московских аэропортах «Внуково» , «Домодедово» и «Шереметьево» задерживают рейсы на вылет и прилет.
Агентство напоминает, что Вооруженные силы Украины в последнее время регулярно пытаются атаковать "«Москва-Сити» с помощью беспилотных летательных аппаратов. До этого 18 августа система противовоздушной обороны уничтожила дрон, обломки которого упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона.