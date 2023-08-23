Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при попадании БПЛА в строящее здание в «Москва-Сити»

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при попадании БПЛА в строящее здание «Сити»
Система ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области, второй БПЛА попал в строящееся здание в «Москва-Сити». Об этом в среду, 23 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области, второй БПЛА попал в строящееся здание в «Сити». На места происшествий выехали оперативные службы, — написал он в своем Telegram-канале.
Собянин добавил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.
22 августа Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили два ударных БПЛА. Он уточнил, что один беспилотник сбили в районе Красногорска, другой — в районе Часцов.
В Министерстве обороны РФ заявили, что Украина пыталась атаковать четырьмя БПЛА объекты в России, два были сбиты средствами ПВО над Московской областью, два подавлены и сбиты над Брянской областью.