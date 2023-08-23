Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при попадании БПЛА в строящее здание в «Москва-Сити»

Система ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области, второй БПЛА попал в строящееся здание в «Москва-Сити». Об этом в среду, 23 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области, второй БПЛА попал в строящееся здание в «Сити». На места происшествий выехали оперативные службы, — написал он в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

22 августа Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили два ударных БПЛА. Он уточнил, что один беспилотник сбили в районе Красногорска, другой — в районе Часцов.