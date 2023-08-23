ВДВ получили системы для десантирования бронеавтомобилей "Тайфун"

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовом ведомстве. Этот источник отметил, что в ходе спецоперации подобное десантирование не производили, потому что данный метод признан неэффективным в существующих реалиях. Между тем парашютная система для десантирования бронеавтомобилей может сыграть свою роль в будущих конфликтах.