ВДВ получили системы для десантирования бронеавтомобилей "Тайфун"
Воздушно-десантные войска получили уникальную парашютную систему для десантирования многоцелевого бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ". Уже произвели четыре десантирования без экипажа внутри.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовом ведомстве. Этот источник отметил, что в ходе спецоперации подобное десантирование не производили, потому что данный метод признан неэффективным в существующих реалиях. Между тем парашютная система для десантирования бронеавтомобилей может сыграть свою роль в будущих конфликтах.
Унифицированная многофункциональная платформа позволяет десантировать машины весом до 18 тонн. Сам же бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" имеет колесную формулу 4х4, комбинированную защиту из керамической брони и сниженную снаряженную массу. Автомобиль может оснащаться крупнокалиберным пулеметом "Корд" или другим вооружением на турельной установке.