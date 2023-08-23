Медведев: Россия может делать технику не хуже западной

В западной военной технике нет ничего особенного, Россия способна производить технику не хуже и даже лучше, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Разобрали по винтику и трофейное западное оружие с украинскими символами на броне. Ничего в нём особенного нет. Можем так же или лучше», — написал Медведев в статье на сайте aif.ru.

Он отметил, что военно-промышленный комплекс России имеет большой потенциал, что подтвердил форум «Армия-2023».