Зеленский рассказал о провалах контрнаступления Украины

«Если вы не против, не все буду публично говорить. По нескольким направлениям мы идем вперед, нам очень сложно. Плотное минирование, тысячи мин», — заявил украинский лидер.

В это же день журнал Forbes писал, что 82-я бригада Вооруженных сил Украины, недавно задействованная в контрнаступлении, в ходе первых же боев начала терять технику и лишилась по меньшей мере 10% от американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker.