Зеленский рассказал о провалах контрнаступления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о провалах контрнаступления войск страны. Его слова приводит издание УНИАН.
«Если вы не против, не все буду публично говорить. По нескольким направлениям мы идем вперед, нам очень сложно. Плотное минирование, тысячи мин», — заявил украинский лидер.
По словам политика, как докладывают военные, Вооруженные силы Украины постоянно двигаются вперед, понемногу, но «направление правильное».
В это же день журнал Forbes писал, что 82-я бригада Вооруженных сил Украины, недавно задействованная в контрнаступлении, в ходе первых же боев начала терять технику и лишилась по меньшей мере 10% от американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker.
Как информировала газета The New York Times, западные военные рекомендовали ВСУ сосредоточить свои усилия на южном участке контрнаступления, чтобы достичь стратегических успехов. Главком Валерий Залужный с таким мнением согласился.