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Зеленский рассказал о провалах контрнаступления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о провалах контрнаступления войск страны. Его слова приводит издание УНИАН.

Зеленский рассказал о провалах контрнаступления Украины
© Газета.Ru

«Если вы не против, не все буду публично говорить. По нескольким направлениям мы идем вперед, нам очень сложно. Плотное минирование, тысячи мин», — заявил украинский лидер.

По словам политика, как докладывают военные, Вооруженные силы Украины постоянно двигаются вперед, понемногу, но «направление правильное».

В это же день журнал Forbes писал, что 82-я бригада Вооруженных сил Украины, недавно задействованная в контрнаступлении, в ходе первых же боев начала терять технику и лишилась по меньшей мере 10% от американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker.

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Как информировала газета The New York Times, западные военные рекомендовали ВСУ сосредоточить свои усилия на южном участке контрнаступления, чтобы достичь стратегических успехов. Главком Валерий Залужный с таким мнением согласился.

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