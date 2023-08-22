В США назвали причины проблем контрнаступления Украины

Контрнаступление Украины сталкивается с проблемами из-за большого количества сил развернутых на востоке вместо направления главного удара. Об этом сообщает The New York Times, передает «РИА Новости».

По данным издания, американцы решением Киева держать почти половину войск и огневой мощи в районе Артемовска и других городов востока в ущерб частям, рвущимся к Черному и Азовскому морям, «озадачены». При этом, согласно информации NYT, военные США советовали Украине сконцентрироваться на ее главном приоритете — движении к Мелитополю и прорыве через оборону РФ.

В Киеве данные рекомендации игнорировали почти три месяца, но на днях главком ВСУ Валерий Залужный решил прислушаться к ним.

«Американские представители говорят, что есть признаки того, что Украина начала перебрасывать часть своих самых опытных боевых частей с востока на юг», — говорится в тексте.