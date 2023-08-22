В Киевской области создадут национальное военное кладбище
Украинские власти распорядились создать национальное военное кладбище в Киевской области до 30 июля 2025 года. Соответствующее постановление украинского правительства.
Отмечается, что кладбище обустроят на территории Гатненского сельского территориального общества Фастовского района на юго-западе Киева. С этой целью будет выделено два земельных участка общей площадью 266,6 гектара.
Ранее газета The New York Times писала, что на военном кладбище во Львове начали раскапывать старые безымянные могилы с целью освобождения места для захоронения украинских солдат.
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